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colonelcassad

Colonel Cassad

Рупор тоталитарной пропаганды

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"Вежливые люди" в Северной Хаме
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colonelcassad
10 мая, 10:50


В дополнение к фотографиям военных советников https://colonelcassad.livejournal.com/4978359.html
Фото "вежливых людей" в Северной Хаме.













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158 комментариев :
( 158 комментариев Доложить по форме )
proninoleg
2019-05-10 07:55 (UTC)
Явно выискивает беременных бородачей, что бы отнять у них демократию!!!
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novikoff82
2019-05-10 07:55 (UTC)
Скоро - в полях бывшей Украйины. Сирия заканчивается. Надо урезонивать не в меру распоясавшихся скакелов.
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kaktotack
2019-05-10 07:56 (UTC)

Дай то бог, что всерьёз взялись за эту территорию.

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gasar_07
2019-05-10 07:57 (UTC)

Судя по мандуле на треноге - какие то снайперы миномётные, что ли?

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Россия помогает Сирии,Ирану и Хизбалле против АК и ИГ

незнам незнамов
2019-05-10 08:06 (UTC)
- подосбников США, саудов и сионистов, так что если у кого подгорает от этой помощи - ясно, кто они такие и за кого страдают

Edited at 2019-05-10 08:08 (UTC)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)

Re: Россия помогает Сирии,Ирану и Хизбалле против АК и И

ks_lj
2019-05-10 16:16 (UTC)
Кому ещё поможем?
Вот в Венесуэле полно не тех.
А в Африке-то!
Ууууууу! Для всего нашего населения работы хватит до гробовой доски
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
bronepoezdets
2019-05-10 08:14 (UTC)
Еще никто не писал?

Тогда позвольте мне: Сирия станет для РФ новым Афганистаном.

ЗЫ
Ну а Путин сами знаете.
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В РФ на дорогах ежегодно гибнет

lumberjack_45
2019-05-10 08:21 (UTC)
народу больше, чем за 13 лет афганской кампании. Так что не беспокойся, болезный. Ресурсов хватит.
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S K
2019-05-10 08:25 (UTC)
Эти нашивки теперь ГРУшникам выдают вместе с формой? Или это самодеятельность?)
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beckar_ru
2019-05-10 08:42 (UTC)
Самодеятельность. Такая-же как и форма.
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nikolaevskiy78
2019-05-10 08:26 (UTC)
1 Хватит кормить Сирию
2 Сами, все сами
3 Щитосборные войска
4 Кремлеманергеи
5 Раздать пенсионерам
6 Путин слил
7 Асад бежит в Ростов
8 Алеппо не взят
9 Дейр эс Зор пал

Так, что я ещё пропустил? )))))
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(Удалённый комментарий)
makanom
2019-05-10 08:36 (UTC)
Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США, которую глава Белого дома Дональд Трамп распорядился направить на Ближний Восток под предлогом якобы имеющейся угрозы со стороны Ирана, прибыла на расположенную в Катаре американскую военную базу. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Бомбардировщики прибыли на базу Эль-Удейд в Дохе в ночь на пятницу. Их точное число не приводится. Как отмечает агентство со ссылкой на представителей ВВС США, еще несколько B-52 в среду приземлились в юго-западной части азиатского региона. Речь может идти об авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Авраам Линкольн" прошёл Суэцкий канал

Вашингтон также рассматривает возможность разместить на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot
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jjcooler
2019-05-10 08:39 (UTC)
Упоротым подвезли новую партию кокоса:

Кривонос, Бжезинская и Махно, против зомбоЛенина. Занятно, что сын черносотенца, гражданин США, Игорь Сикорски у них внезапно посмертно стал справжним укропоцреотом.

Edited at 2019-05-10 08:40 (UTC)
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Ну где бандеровцам взять себе других патриотов?

незнам незнамов
2019-05-10 08:52 (UTC)
Не придирайтесь!
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thefuckingidiot
2019-05-10 08:58 (UTC)
Совсем звери, даже оружия не носят. А в разгрузке бутерброды?
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