"Вежливые люди" в Северной Хаме

В дополнение к фотографиям военных советников https://colonelcassad.livejournal.com/4978359.html
Фото "вежливых людей" в Северной Хаме.
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Адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отменил свою поездку в Украину из-за врагов Дональда Трампа и США в окружении Зеленского, озвучил…
Боевики ИГИЛ захватили военный лагерь нигерийской армии в Борно. Убито 11 солдат, захвачено большое кол-во различной техники.…
В освобожденном на днях Калат-аль-Мадике обнаружились костюмы хим.защиты на полуразрушенной фабрике по производству газобалонов, которые уже…
Дай то бог, что всерьёз взялись за эту территорию.
Судя по мандуле на треноге - какие то снайперы миномётные, что ли?
Россия помогает Сирии,Ирану и Хизбалле против АК и ИГ
Edited at 2019-05-10 08:08 (UTC)
Re: Россия помогает Сирии,Ирану и Хизбалле против АК и И
Вот в Венесуэле полно не тех.
А в Африке-то!
Ууууууу! Для всего нашего населения работы хватит до гробовой доски
Тогда позвольте мне: Сирия станет для РФ новым Афганистаном.
ЗЫ
Ну а Путин сами знаете.
В РФ на дорогах ежегодно гибнет
2 Сами, все сами
3 Щитосборные войска
4 Кремлеманергеи
5 Раздать пенсионерам
6 Путин слил
7 Асад бежит в Ростов
8 Алеппо не взят
9 Дейр эс Зор пал
Так, что я ещё пропустил? )))))
Бомбардировщики прибыли на базу Эль-Удейд в Дохе в ночь на пятницу. Их точное число не приводится. Как отмечает агентство со ссылкой на представителей ВВС США, еще несколько B-52 в среду приземлились в юго-западной части азиатского региона. Речь может идти об авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Авраам Линкольн" прошёл Суэцкий канал
Вашингтон также рассматривает возможность разместить на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot
Кривонос, Бжезинская и Махно, против зомбоЛенина. Занятно, что сын черносотенца, гражданин США, Игорь Сикорски у них внезапно посмертно стал справжним укропоцреотом.
Edited at 2019-05-10 08:40 (UTC)
Ну где бандеровцам взять себе других патриотов?