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colonelcassad

Colonel Cassad

Рупор тоталитарной пропаганды

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Репетиция военного парада в Минске
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colonelcassad
25 июня, 16:04


Большой фото-материал из Минска с генеральной репетиции военного парада, включая эпизод с танком въехавшим в столб.

Репетиция военного парада в Минске

Фото (с) auto.onliner.by и Ольга Федорова, TUT.BY / 42.TUT.BY

24 июня 2017 года в Минске прошла репетиция военного парада в честь Дня Независимости Республики Беларусь. Как сообщает белорусский сайт TUT.BY в этом году будет на что посмотреть: колонна растянется почти на три километра, в ней — 220 различных армейских гусеничных и колесных машин. Всего на параде будет 20 пеших и 27 парадных расчетов современной боевой техники, будет задействовано 4000 военнослужащих.
Впервые на параде 3 июля можно будет увидеть войска территориальной обороны и представителей всех армейских спецподразделений, зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит», а также новинки белорусского ВПК — бронеавтомобили «Кайман» и V-1, показанные на MILEX-2017. А пока предлагаем вашему вниманию большой фотоотчет с прошедшей вчера репетиции парада:
























































































































http://dambiev.livejournal.com/879734.html - цинк

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207 комментариев :
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medvezhiy_vedun
2017-06-25 13:08 (UTC)
Звериный оскал агрессора. А могли бы на пенсии потратить!
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Спалились же братушки!

edjet
2017-06-25 13:25 (UTC)
Контейнеры ДЗ на танках походу пустые - небось, и на базах в таком виде техника хранится, а есть ли заряды - вопрос. Да и бэтэры без сеток - прошлый век.
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Празднуют независимость от самих себя

Nick Scuter
2017-06-25 13:08 (UTC)
молодцы, ребятки
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Re: Празднуют независимость от самих себя

trylogechki
2017-06-25 13:10 (UTC)
С Россией перепутали :)
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oleg_volyinets
2017-06-25 13:11 (UTC)
Дурацкий праздник по названию. Это День Освобождения Минска, всего-то.
День Независимости должен быть в другой день: 1) объявление БССР 1 января 1919 года, 2) объявление БНР 25 марта, 3, 4) объявление независимости РБ 27 июля 1990 года и утверждение 25 августа 1991 года, 5) 17 сентября 1939 года День Объединения Беларуси.
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хорошо что день освобождения Минска

vontp
2017-06-25 13:12 (UTC)
а не другая фигня, типа беловежской

Edited at 2017-06-25 13:13 (UTC)
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katmoor
2017-06-25 13:11 (UTC)
любопытно. но. нового крайне мало
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68bis
2017-06-25 13:44 (UTC)
Достаточною чтобы освободители от диктатуры не сунулись.
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Sergey Koudryavtsev
2017-06-25 13:12 (UTC)
Из-за ДТП с танком начат сбор подписей за перенос парадов гусеничной техники из центра города
https://petitions.by/petitions/762

Считаю, что правильно. Т.к. после этих репетиций и парадов весь асфальт как стиральная доска становится. И его меняют чаще, чем могло быть. Соответственно, бюджетные деньги расходуются напрасно. В городе полно мест, где дороги требуют ремонта.
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jcdent0n
2017-06-25 13:17 (UTC)
все так, для небогатой страны - такие ежегодные поездочки - тупо сжигание денег в печке
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Сидор Пидоров
2017-06-25 13:14 (UTC)
Дорогие мои белорусские друзья, когда вы уже свалите подальше от Россиии и её бюджета. Пожалуйста отстаньте от нас вместе с вашими замечательными сметаной, креветками, польскими яблоками и другой фигнёй. Вас уже ждут ваши новые хозяева из Варшавы, со своей самой демократичной демократией, "Законом Божьим" в обязательной школьной программе, Ярославом Качинским по кличке "Царь", абортами на кораблях в нейтральных водах и другими прелестями.
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ma_han
2017-06-25 13:19 (UTC)
Если они свалят тебе дороже обойдется,кормилец
бгг
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dragonworldhero
2017-06-25 13:15 (UTC)
Думаю, у него правую гусеницу заклинило. Непонятно, зачем он так гнал.

В Белоруссии вообще парад интересно проходит. Был еще совершенно эпичный эпизод с самолетом.
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djonsmitt
2017-06-25 13:16 (UTC)
фига се танк покорежило от столкновения со столбом))) из фольги чтоль делают?
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dragonworldhero
2017-06-25 13:20 (UTC)
Похоже, каток сначало покорежило, а уже потом танк в сторону понесло.
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хорошо идут рсзо полонез, те что добьют

vontp
2017-06-25 13:16 (UTC)
до Варшавы
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Re: хорошо идут рсзо полонез, те что добьют

Советское Правительство В Изгнании
2017-06-25 15:14 (UTC)
Если Беларусь нападет на Путинскую Россию, то в первые в истории, армия агрессора будет многократно увеличиваться по мере продвижения к Москве.

Edited at 2017-06-25 15:20 (UTC)
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evgeniy_1_or_2
2017-06-25 13:18 (UTC)
Мода на дни независимости, идёт понятно откуда.

Про танк...

Нормально его так занесло, материал на гусеницы для асфальта - есть резина....по сырой погоде надо продумывать конечно что-то. Хорошо на репетиции, а не на самом параде, думаю придумают что-нибудь.
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jcdent0n
2017-06-25 13:26 (UTC)
точно точно, прямо Обама на календаре отмечает - а вот в этот день белорусы отметят день независимости.
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Жадный Капиталист
2017-06-25 13:21 (UTC)
Минск прекрасный город.

Когда там бываю, не покидает ощущение, что при должном подходе, так мог выглядеть современный СССР.

Чисто, не дорого, приветливые люди СЛАВЯНСКОЙ наружности, сталинская архитектура, кафе и рестораны по категориям, идейно выдержанное содержание фасадов и вывесок и при этом:
- Казино, букмекеры, современные гостиницы
- Отсутствие дифицита
- Клубы, бары, рестораны без очередей и блата

П.С.
Да, мы знаем про братскую помощь северного соседа и займы у Европы.



Edited at 2017-06-25 13:24 (UTC)
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это да

vontp
2017-06-25 13:24 (UTC)
и отличные рсзо Полонез с дальностью 200км
Квартал КГБ с внутренней тюрьмой в центре города

Но больше всего меня удивило на день города, что реально милиция по сумкам шмонает - ни один террорист не пройдет

Edited at 2017-06-25 13:26 (UTC)
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geniy111
2017-06-25 13:21 (UTC)
Независимость от кого?? Гнилой праздник в котором фактически празднуется развал СССР. Причём у Белоруссии государственным флагом является флаг БССР, поэтому тут двойная шизофрения...

Edited at 2017-06-25 13:22 (UTC)
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nirvank0
2017-06-25 14:20 (UTC)
День Независимости РБ приуручен к освобождению Минска 3 июля 1944 года от немецко-фашистских войск.

Тебя бы ебануть головой об стол, чтобы искры из глаз посыпались, может быть тогда бы поумнел.
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Мехвод виноват

nuevarussia
2017-06-25 13:23 (UTC)
Считаю. Ну и в общем экипаж, слишком быстро двигался танк в городе - ничего к такой скорости не обязывало. Нахер таких пижонов из армии, решили что они гусары, а под ними не 46 тонная стальная махина, а изящный арабский скакун.... Чмырдосы... А если бы люди у обочины были?
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Re: Мехвод виноват

68bis
2017-06-25 13:52 (UTC)
Следующий за ним прошёл на той же скорости. Как приказано.
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geniy111
2017-06-25 13:27 (UTC)
И к чему это Лукашенко решил провести парад с таким большим масштабом? Показать России какой он типа Незалежный?? Очевидно по этим шагам, что лукашенко хочет свернуть Союзное государство...
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trylogechki
2017-06-25 13:41 (UTC)
Всегда на 3 июля масштабный парад в Минске проходит, не только в этом году.
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karimov_ramzan
2017-06-25 13:28 (UTC)
Cкоро эта техника будет гонять очередных ихтамннетов по Беллоруси
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lefirol
2017-06-25 15:08 (UTC)
Как там безвиз? Хорошо отдохнули?
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Alex Bendersky
2017-06-25 13:30 (UTC)
Хорошо что людей не было, а то бы в лепешку. в 2002 я видел что танк сделал с палестинским боевиком, там вообще человеческого облика не осталось.

Edited at 2017-06-25 13:31 (UTC)
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johnal1976
2017-06-25 13:32 (UTC)

А вот эти вот парадные кабриолеты. Это ж китайские лимузины, ценой под сотку долларов. Откуда?

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colonelcassad
2017-06-25 13:38 (UTC)
Белоруссия сейчас активно сотрудничает с Китаем.
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Ruslan Kuznetsov
2017-06-25 13:45 (UTC)
Белазы в войне какую функцию выполняют? совершают диверсии по вывозу угля?-)
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nicolay82
2017-06-25 13:47 (UTC)
После военного парада будет парад достижений народного хозяйства, кстати не каждый год такой делают, может в этом году юбилей какой.
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psihokazak1990
2017-06-25 13:52 (UTC)
Я вчера с другом киборгом Лёхой "Хотелось бы хлеба поесть" набрал гнилой репы и хотел забросать посольство РФ но не нашёл. Пришлось обкидывать консульство Беларуси.
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Адольф Коршунов
2017-06-25 15:03 (UTC)
стояли психоказаки и жрали гнилую репу, а мимо шел Владимир Владимирович, шел и ножичком выстругивал шахматную фигурку, увидели психоказаки Владимира Владимировича, в ноги ему ебанулись и стали причитать - прости нас, за то что мы пиздим всякую хуйню, мы больше не будем. Владимир Владимирович ничего не сказал, только посмотрел на них и дальше пошел. и хорошо, а то ведь бы мог и ножичком пырнуть.
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bigdrum
2017-06-25 13:56 (UTC)
С заносом как раз все ясно. Гусянка голая, без подушек - такая только на грунте держит, на асфальте-бетоне начинается балет. Вот чего и как резиновый бандаж на катке порвало - это вопрос.

Но самое таинственное, товарищи - как у парня под бэтром берет с головы не падает? Вот это реально - загадка... :)
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обычно береты на парадах крепят к голове солдатигов

Kaddy Baker
2017-06-25 14:06 (UTC)
с помощью тонкой резинки типа "венгерка",авиамоделисты помнят такую.
Иначе после прохода любой колонны этих беретов валялось бы кучами,не практичная вещь.
Только если перед бабами выпендриваться.
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ushkuinik13
2017-06-25 13:57 (UTC)
А лейтенанты с шампанским на "Гелике" - это не залетело случайно фото с недавнего скандального отмечания выпуска Академии ФСБ ?
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nicolay82
2017-06-25 14:05 (UTC)
Это вчера выпускной был у курсантов Военной Академии РБ, по всему городу на лимузинах, мерседесах катались, высовывались в окна и орали дико.
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полный видос с шумахером

zalez1
2017-06-25 14:08 (UTC)


отряд не заметил потери бойца

Edited at 2017-06-25 14:10 (UTC)
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Re: полный видос с шумахером

_
2017-06-25 14:41 (UTC)
Это еще только репетиция ))
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saxahorse
2017-06-25 16:39 (UTC)
Это там корреспонденты там сразу подбежали или правозащитники?
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pan_ohotnik
2017-06-25 14:24 (UTC)
Какой-то непатриотичный танкист на фоте. Беларусь шьет отличные берцы, а он в китайских сидит.
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А что там за штуковина,

buhbah
2017-06-25 14:25 (UTC)
с длинной пушкой, похожая на "Гриль" из ВОТ?
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