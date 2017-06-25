Репетиция военного парада в Минске

"День воли" с квадрокоптера Нарезка видео с квадрокоптера демонстрирующая процесс разгона "Дня воли" в Минске http://colonelcassad.livejournal.com/33 17888.html

День воли В Минске жестко разогнали несанкционнированный митинг оппозиции приуроченный к 99-й годовщине основания Белорусской Народной Республики в 1918…

Марш "дармоедов". В Минске проходят протесты против принятия закона о тунеядцах. Речь идет о попытках взымать с работоспособных граждан не платящих налоги 200…

Выборы в ЛНР По итогам очевидной пробусовки минского процесса http://colonelcassad.livejournal.com/25 88137.html по всей видимости было решено промотивировать…

Предложение не проходит Очевидный тупик с выполнением Минских соглашений вчера прокомментировал Патрушев, прямо обвинив Украину в том, что она сознательно срывает…

Дополнение к Минску В свете очевидного тупика по договоренностям связанным с пересекающимися зонами свободной торговли, Россия недавно уже объявила, что как только…

Выполнение Минска перенесется на следующий год Выполнение минских договоренностей перенесется на 2016 год Министры иностранных дел «нормандской четверки» (Германии, России,…

До встречи через 2 недели Несмотря на все заявления Пушилина, что вот-вот подпишут соглашения об отводе вооружений калибром менее 100мм (при этом все что свыше 100мм особо…