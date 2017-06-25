Большой фото-материал из Минска с генеральной репетиции военного парада, включая эпизод с танком въехавшим в столб.
Репетиция военного парада в Минске
Фото (с) auto.onliner.by и Ольга Федорова, TUT.BY / 42.TUT.BY
24 июня 2017 года в Минске прошла репетиция военного парада в честь Дня Независимости Республики Беларусь. Как сообщает белорусский сайт TUT.BY в этом году будет на что посмотреть: колонна растянется почти на три километра, в ней — 220 различных армейских гусеничных и колесных машин. Всего на параде будет 20 пеших и 27 парадных расчетов современной боевой техники, будет задействовано 4000 военнослужащих.
Впервые на параде 3 июля можно будет увидеть войска территориальной обороны и представителей всех армейских спецподразделений, зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит», а также новинки белорусского ВПК — бронеавтомобили «Кайман» и V-1, показанные на MILEX-2017. А пока предлагаем вашему вниманию большой фотоотчет с прошедшей вчера репетиции парада:
Yesterday tank hit an electric pole during military parade rehearsal in Minsk https://t.co/23ZeIfGbeT pic.twitter.com/XOPt5bngg9 via @belamova— Liveuamap (@Liveuamap) June 25, 2017
http://dambiev.livejournal.com/879734.ht
Спалились же братушки!
Празднуют независимость от самих себя
Re: Празднуют независимость от самих себя
День Независимости должен быть в другой день: 1) объявление БССР 1 января 1919 года, 2) объявление БНР 25 марта, 3, 4) объявление независимости РБ 27 июля 1990 года и утверждение 25 августа 1991 года, 5) 17 сентября 1939 года День Объединения Беларуси.
хорошо что день освобождения Минска
Edited at 2017-06-25 13:13 (UTC)
https://petitions.by/petitions/762
Считаю, что правильно. Т.к. после этих репетиций и парадов весь асфальт как стиральная доска становится. И его меняют чаще, чем могло быть. Соответственно, бюджетные деньги расходуются напрасно. В городе полно мест, где дороги требуют ремонта.
бгг
В Белоруссии вообще парад интересно проходит. Был еще совершенно эпичный эпизод с самолетом.
хорошо идут рсзо полонез, те что добьют
Re: хорошо идут рсзо полонез, те что добьют
Edited at 2017-06-25 15:20 (UTC)
Про танк...
Нормально его так занесло, материал на гусеницы для асфальта - есть резина....по сырой погоде надо продумывать конечно что-то. Хорошо на репетиции, а не на самом параде, думаю придумают что-нибудь.
Когда там бываю, не покидает ощущение, что при должном подходе, так мог выглядеть современный СССР.
Чисто, не дорого, приветливые люди СЛАВЯНСКОЙ наружности, сталинская архитектура, кафе и рестораны по категориям, идейно выдержанное содержание фасадов и вывесок и при этом:
- Казино, букмекеры, современные гостиницы
- Отсутствие дифицита
- Клубы, бары, рестораны без очередей и блата
П.С.
Да, мы знаем про братскую помощь северного соседа и займы у Европы.
Edited at 2017-06-25 13:24 (UTC)
это да
Квартал КГБ с внутренней тюрьмой в центре города
Но больше всего меня удивило на день города, что реально милиция по сумкам шмонает - ни один террорист не пройдет
Edited at 2017-06-25 13:26 (UTC)
Edited at 2017-06-25 13:22 (UTC)
Тебя бы ебануть головой об стол, чтобы искры из глаз посыпались, может быть тогда бы поумнел.
Мехвод виноват
Re: Мехвод виноват
Edited at 2017-06-25 13:31 (UTC)
А вот эти вот парадные кабриолеты. Это ж китайские лимузины, ценой под сотку долларов. Откуда?
Но самое таинственное, товарищи - как у парня под бэтром берет с головы не падает? Вот это реально - загадка... :)
обычно береты на парадах крепят к голове солдатигов
Иначе после прохода любой колонны этих беретов валялось бы кучами,не практичная вещь.
Только если перед бабами выпендриваться.
полный видос с шумахером
отряд не заметил потери бойца
Edited at 2017-06-25 14:10 (UTC)
Re: полный видос с шумахером
А что там за штуковина,
Re: А что там за штуковина,