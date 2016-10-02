Новая силовая структура России, еще до старта своего существования наделавшая много шума, функционирует уже несколько месяцев, периодически напоминая о своем существовании. Тем не менее, до сих пор российские граждане задаются простым вопросом: а что же такое Росгвардия и чем она занимается? О…