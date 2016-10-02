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colonelcassad

Colonel Cassad

Рупор тоталитарной пропаганды

Записи из этого журнала по тегу «памятники»

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Что наделала Росгвардия?!
Новая силовая структура России, еще до старта своего существования наделавшая много шума, функционирует уже несколько месяцев, периодически напоминая о своем существовании. Тем не менее, до сих пор российские граждане задаются простым вопросом: а что же такое Росгвардия и чем она занимается? О…
422 комментария :
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toni_fclm
2016-10-01 21:39 (UTC)
Ну наконец-то!!!
3 САМЫЙХ лучших руководителей России за всю историю существования это ИВАН IV, Александр III и Иосиф Сталин!
В каждом городе им по 10 памятников должно стоять!!!

Edited at 2016-10-01 21:41 (UTC)
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proninoleg
2016-10-01 23:41 (UTC)
Окультурят, когда усадка пройдёт. Тут же главное начать.

Edited at 2016-10-01 23:42 (UTC)
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boroda_v_nature
2016-10-01 21:43 (UTC)
О как! И чем же Ваня Грозный Грише не угодил??????

Зачем политтехнолУХи нас стравливают -понятно.
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kolokoll
2016-10-01 21:44 (UTC)
Яблоку то что до Ивана Грозного
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proninoleg
2016-10-01 23:34 (UTC)
Возможно они нашли виновного в 1,7%
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Явно, на святой Руси духовное возрождение на носу?

pravdoiskanie
2016-10-01 21:45 (UTC)
Даёшь опричнину: православному народу = богатырю?
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Re: Явно, на святой Руси духовное возрождение на носу?

hillaine
2016-10-02 02:24 (UTC)
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Experimentator
2016-10-01 21:50 (UTC)
Мораль в нормальном обществе выше любого закона.
Если одни группы могут ставить где им удобно кресты, церкви, мечети, то другие группы морально могут ставить разные памятники.
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yetyetivivbp
2016-10-01 21:58 (UTC)
А это не в Ханты-Мансийском округе были какие-то проблемы между чеченцами, которые были под защитой Комаровой и местным населением?
Ну тогда понятно, не все же чеченцы прониклись к Сталину любовью.
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Михаил Новиков
2016-10-01 21:58 (UTC)
Претензии к Грозному по поводу Патриарха не очень-то уместны. Тут к склокам церковников и борьбе с "нестяжателями" Иван особого отношения не имел. Он лишь принял одну из сторон, что была ему как самодержцу политически выгоднее. А душил и вовсе Малюта.
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swamp_lynx
2016-10-01 22:00 (UTC)
Или не душил. На уровне слухов история.
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luciferushka
2016-10-01 22:02 (UTC)
Хорошо Клим всё рассказал. Доступно и понятно. )))

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mikhailove
2016-10-02 08:32 (UTC)
Да нет документов по тому времени :) Всё под вопросом. Некоторые даже считают, что и самого Ивана Грозного не было. Грозным, кстати, называли Ивана 3 - Вики: "Одно прозвище, данное современниками, — «Великий» — в настоящее время используется наиболее часто. Помимо этих двух прозвищ, до нас дошли ещё два прозвища великого князя: «Грозный» и «Правосуд"".
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213291
2016-10-01 22:56 (UTC)
Как обычно у памятников, лошадь более выразительна, нежели всадник. У неё в гриве полигонов, поди больше, чем во всём Иване.
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John Mcclousky
2016-10-01 22:11 (UTC)
А потом, адепты партии "Яблоко" удивляются, что за них никто не голосует. Удивительно, что до сих пор за ними со струнами от рояля никто не гоняется.
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A_S_M
2016-10-01 22:19 (UTC)
У них как телевизор отняли, так они и не избираются - удивительное совпадение, правда? Но вы продолжайте верить, что это потому, что они против памятника Грозному.
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a_n_g_a_r_skaya
2016-10-01 22:11 (UTC)
баба Яга против!? кто этих чмошников спрашивал!? им бы конечно Гришку Отрепьева хотелось видеть :-)))


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proninoleg
2016-10-01 23:40 (UTC)
Так они тоже "памятники" ставят, у Кремля, на мосту...
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baleron
2016-10-01 22:21 (UTC)
Ждём памятник Чингисхану!
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vyshemir
2016-10-01 22:42 (UTC)
Ждём памятники Ельцину в каждом городе на центральной площади.
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dennis_chikin
2016-10-01 22:24 (UTC)
Почему-то кажется, что мы уже вполне дошли до состояния, когда к памятнику Гитлеру ни каких претензий не будет.
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A_S_M
2016-10-01 22:30 (UTC)
Памятник Гитлеру был бы очень логичен, кстати. Если бы не ВОВ, мы бы щас не могли гордиться Победой и 25+ -миллионными потерями. А чем тогда гордиться?
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vyshemir
2016-10-01 22:34 (UTC)
Кто бы что ни говорил про Ивана Грозного, но при нём Россия увеличилась более чем в два раза.
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mad_mortigen
2016-10-01 22:53 (UTC)
Вообще-то освоение Сибири русскими началось еще в 13 веке, типичный набег казаков Ермака на Кашлык ничем не отличался от походов за Камень новгородских ушкуйников или пермских князей.
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Веня Ерофеев
2016-10-01 22:36 (UTC)
За 20 лет царствования Грозного опричнина охватила полгосударства и разорила все удельные гнезда, разорвав связь "княженецких родов" с их удельными территориями и сокрушив княжеское землевладение. Достигалось это не только системой принудительных переселений ненадежных людей, но и мерами террора. Опалы, ссылки и казни заподозренных лиц, насилия опричников над "изменниками", чрезвычайная распущенность Грозного, жестоко истязавшего своих подданных во время оргий, – все это приводило Москву в трепет и робкое смирение перед тираном. Тогда еще никто не понимал, что этот террор больше всего подрывал силы самого правительства и готовил ему жестокие неудачи вне и кризис внутри государства.
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ovchinnikov_ym
2016-10-01 22:50 (UTC)
Больной что-ли, такую хрень писать. Опричнина это попытка создания гвардии, подчиненной царю. Это то же самое, что позже реализовал Петр 1. И точно с такими же полномочиями. Вообще, значительная часть реформ Петра 1, это плохая калька реформ Ивана Грозного. Да за одно только всеобщее начальное образование, которое ввел Иван Грозный, он достоин золотого памятника и которое просрали те, чьи слова ты повторяешь. Обычная практика - обгадить реформатора, чтоб не выглядеть полной мразью, когда пускаешь под откос все его достижения.
Своей головой думать надо и читать вменяемых исследователей, а не повторять за предателями вроде Курбского и боярской вольницей, которую Иван 4 крепко прижал, не дав пойти Руси по пути Польши.
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ovchinnikov_ym
2016-10-01 22:40 (UTC)
Да никто не возмущался, так что нечего говорить про общественность. Не общественность это, а проплаченные алкаши и бомжи во главе с Огрызком. Есть там десятка два интеллигентов, про которых сказано не раз, что это за пахучая субстанция. Ну так, планида у них такая - вонять.
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lexa1937
2016-10-01 22:51 (UTC)
Иван Васильевич заслужил.
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alexander_von_w
2016-10-01 22:54 (UTC)
Борис, ну ведь очевидно что это делается осознанно, сталкивают народ лбами. Это осознанная политика идущая с самого верха.
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Andrey.G
2016-10-02 08:54 (UTC)
Не ну, а что? Блины с лопаты, салат из ковша бульдозера.
И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта (c)

Edited at 2016-10-02 09:00 (UTC)
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mad_mortigen
2016-10-01 22:58 (UTC)
Интересный вопрос - стояли ли по стране памятники Ивану Грозному при царском прижиме?
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А Эльцину музей...

krikunovoi
2016-10-01 23:03 (UTC)
Да они упоротые, Сталина на них нет, он бы пострелял их всех лично, а потом еще и в лагеря отправил, ухмыляясь в прокуренные усы...и таки большинство народа приветсвовало бы действия сии транспорантами.
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Re: А Эльцину музей...

burhuin
2016-10-02 03:21 (UTC)
одно и то же долбаеб
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Валерий Радевич
2016-10-01 23:07 (UTC)
Агенты Путина повсюду.
Окружной суд округа Колумбия (Вашингтон) отклонил просьбу адвокатов ЮКОСа не приобщать новые доказательства российских адвокатов к иску экс-акционеров компании против России, сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра правовой защиты Александр Кондаков.
https://news.mail.ru/economics/27305940/

1 сентября на площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал взорвалась ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6. глава SpaceX Илон Маск не отрицает «версию о саботаже». Пока подозревают конкурентов , но все понимают что без агентуры Путина не обошлось.
https://news.mail.ru/economics/27307767/
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Andrey.G
2016-10-02 09:05 (UTC)
При чем тут путин вообще? Человек сам пытается космос осваивать, что раньше было под силу только государству, он доказывает, что не только.
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serg11333
2016-10-01 23:08 (UTC)
А никто не задумывался, почему за 300 лет его собственная родня не поставила ему памятник? Типа умные все теперь ныне, не то что какие то там ёпта Романовы?
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Веня Ерофеев
2016-10-01 23:14 (UTC)
Романовым памятников не один жд состав набить можно. Только Ленину больше.
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