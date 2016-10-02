В Орле несмотря на жалобу в прокуратуру от партии "Яблоко" и протесты общественности возмущавшейся по поводу того, что царь в мохнатые годы извел патриарха, открыли памятник Ивану Грозному
PS. По аналогичным делам:
В Сургуте на инициаторов установки памятника Сталину хотят составить протокол об адмнистративном правонарушении https://m.lenta.ru/news/2016/10/01/bust/
, потому что установка памятника "не была согласована с местными властями". И тут даже не будем брать в расчет того факта, что согласование как раз было. Как показывает история с табличкой Маннергейму - вешать таблички, где местные власти как бы не причем - вполне можно, а вот ставить памятники как бы нельзя. Такое вот избирательное выполнение закона с идеологической начинкой.
3 САМЫЙХ лучших руководителей России за всю историю существования это ИВАН IV, Александр III и Иосиф Сталин!
В каждом городе им по 10 памятников должно стоять!!!
Edited at 2016-10-01 21:41 (UTC)
Edited at 2016-10-01 23:42 (UTC)
Зачем политтехнолУХи нас стравливают -понятно.
Явно, на святой Руси духовное возрождение на носу?
Re: Явно, на святой Руси духовное возрождение на носу?
Если одни группы могут ставить где им удобно кресты, церкви, мечети, то другие группы морально могут ставить разные памятники.
Ну тогда понятно, не все же чеченцы прониклись к Сталину любовью.
http://bryansktoday.ru/media/k2/items/c
Edited at 2016-10-01 22:06 (UTC)
Своей головой думать надо и читать вменяемых исследователей, а не повторять за предателями вроде Курбского и боярской вольницей, которую Иван 4 крепко прижал, не дав пойти Руси по пути Польши.
И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта (c)
Edited at 2016-10-02 09:00 (UTC)
А Эльцину музей...
Re: А Эльцину музей...
Окружной суд округа Колумбия (Вашингтон) отклонил просьбу адвокатов ЮКОСа не приобщать новые доказательства российских адвокатов к иску экс-акционеров компании против России, сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра правовой защиты Александр Кондаков.
https://news.mail.ru/economics/27305940/
1 сентября на площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал взорвалась ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6. глава SpaceX Илон Маск не отрицает «версию о саботаже». Пока подозревают конкурентов , но все понимают что без агентуры Путина не обошлось.
https://news.mail.ru/economics/27307767/